Министр диаспоры РА: В Армении отныне нет места времянкам
2 июля 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лос-Анджелесе состоялся 4-й ежегодный сбор средств Всеармянского фонда «Айастан» для армянского города Гюмри. Собранные 560.000 долларов пойдут на строительство благоустроенных квартир для потерявших дома во время Спитакского землетрясения 1988 года и все еще живущих в домиках-времянках жителей.
В телемарафоне приняли участие благотворители фонда, а также меценаты с разных частей света. С призывом выступил министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.
«Немногим ранее с помощью видеосвязи выступил с посланием на организованном совместными усилиями фонда «Айастан» и телекомпании ARTN телетоне, цель которого обеспечить новыми благоустроенными квартирами живущих в «домиках» семей в Гюмри»,- написал Айрапетян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что пришло время, когда Республика Армения должна быть не местом существования, а родиной для достойной и счастливой жизни.
«Отныне в Армении нет места «домикам», однако для достижения этого нужно объединить наши усилия, быть едиными, проявлять заботу друг о друге. Гражданин Армении должен жить достойно, альтернативы этому нет», - написал министр.
При поддержке Всеармянского фонда «Айастан» 38 семей, проживающих во времянсках, за 3 года уже получили новые квартиры. Своей очереди дожидается более 2000 человек.
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