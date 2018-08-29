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Министр: В Армении будут построены солнечные электростанции мощностью 100 МВт

Министр: В Армении будут построены солнечные электростанции мощностью 100 МВт
29 августа 2018 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении будут построены солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт. Об этом заявил с 29 августа журналистам министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

«Возобновляемая энергетика – приоритетное направление нашей деятельности. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы Армения имела минимальную зависимость от других энергоресурсов», - отметил министр, пишет Aysor.am.

Он ососбенно подчеркнул важность развития солнечной энергетики в Армении.

По словам министра, будет предложено, чтоб солнечные электростанции с суммарной мощностью 100 мегаватт были построены в Армении до 1 января 2020 года.

По данным армянского правительства, ежегодно в Армении получают 1720 кВт⋅ч на квадратный метр солнечного света, по сравнению с 1000кВт⋅ч в среднем по Европе.

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