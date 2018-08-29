Министр: Сделаем все возможное, чтобы Армения получала газ по более низкому тарифу

PanARMENIAN.Net - В Армении сделают все возможное, чтобы получать газ по более низкому тарифу. Об этом заявил на пресс-конференции 29 августа министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

«Нет никакой напряженности с российской стороной касательно цены на газ, считаю, что этого и не будет», – заявил Григорян, отвечая на вопрос о том, сможет ли повлиять напряженность отношений между Арменией и Россией на тарифы на газ.

По его словам, переговоры вокруг цены на газ в основном происходят на уровне первых лиц государств, и на данный момент никаких переговоров нет, пишет Panorama.am.

В 2018 году завершается контракт на поставку в Армению российского природного газа.

Григорян отметил, что с ноября правительство Армении начнет новые переговоры с Россией по вопросу тарифов на газ.

«Мы сделаем все возможное, чтобы получить газ по более низкому тарифу», – заявил министр.

Кроме этого, по словам министра, переговоры продолжатся также с Ираном. По словам Григоряна, вопрос о поставках более дешевого иранского газа в Армению обсуждался с министром и замминистра энергетики Ирана.

«Мы со своей стороны сделали шаг, предложили иранской стороне предоставить нам предложение по цене. Данного предложения пока нет, мы в каждодневном режиме находимся с ними на связи, поскольку импортируем газ взамен на электроэнергию. Думаю, что скоро будет установлена окончательная цена на иранский газ», – отметил Григорян.