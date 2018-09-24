В Армении создали рабочую группу по изучению цены на газ
24 сентября 2018 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна создана рабочая группа, которая займется изучением компонентов, влияющих на формирование цены на газ. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.
Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян. В ее состав вошли 8 человек - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян и другие.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер РА Никол Пашинян в интервью российскому изданию «Коммерсант» сказал:«Фактически из России в Армению газ поступает по довольно низкой цене. Но проблема в том, что потребители получают этот газ по двойной цене. И нужно, мы поговорили об этом с президентом Путиным, нужно понять, как создается эта новая двойная цена. (Необходимо) посмотреть и понять, как идет процесс ценообразования и сделать этот механизм более эффективным... чтобы условия были более выгодные. Мы договорились с господином Путиным, что мы будем совместно над этим работать».
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