// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении резко снижают подоходный налог и налог на прибыль

В Армении резко снижают подоходный налог и налог на прибыль
16 ноября 2018 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении предлагает резко снизить подоходный налог для физлиц и налог на прибыль для предприятий.

Согласно опубликованному проекту изменений в налоговый кодекс страны, налог на прибыль снизится с 20% до 18% уже с 2020 года.

Взимание налога на прибыль предлагается упростить, отказавшись от ныне действующей трехступенчатой системы и перейдя к единой ставке․Вместо действующих ставок в 23%, 28% и 36% предлагается уже с 1 июля 2019 года перейти на единую ставку в 23%, которая будет снижться до 20% в 2023 году.

 Самое значимое
Polymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млнPolymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млн
«Продажа Капана – это шаг к сокращению объема активов Полиметалла для концентрации на крупных долгосрочных проектах», - заявил главный исполнительный директор Polymetal
МВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики АрменииМВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики Армении
Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
АБР улучшил прогнозы роста экономики АрменииАБР улучшил прогнозы роста экономики Армении
Кроме того, АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год
Президент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком АзииПрезидент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком Азии
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией
Partner news
 Статьи
Как футбол помог Пашиняну

Чемпионат мира и экономика Армении

 Самое читаемое в разделе
Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года
Билайн и Америабанк запускают онлайн-платформу для платежей
АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк разместит облигации на общую сумму в 1 млрд драмов
Импорт газа из Ирана в Армению увеличится
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянская армия провела учения с наступательным сценарием
В Ереване появится сервис проката электросамокатов
СМИ: Мхитарян - в топ-100 звезд европейского футбола Мхитарян занял в списке 72-е место.
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже