В Армении резко снижают подоходный налог и налог на прибыль

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении предлагает резко снизить подоходный налог для физлиц и налог на прибыль для предприятий.

Согласно опубликованному проекту изменений в налоговый кодекс страны, налог на прибыль снизится с 20% до 18% уже с 2020 года.

Взимание налога на прибыль предлагается упростить, отказавшись от ныне действующей трехступенчатой системы и перейдя к единой ставке․Вместо действующих ставок в 23%, 28% и 36% предлагается уже с 1 июля 2019 года перейти на единую ставку в 23%, которая будет снижться до 20% в 2023 году.