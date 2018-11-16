В Армении резко снижают подоходный налог и налог на прибыль
16 ноября 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении предлагает резко снизить подоходный налог для физлиц и налог на прибыль для предприятий.
Согласно опубликованному проекту изменений в налоговый кодекс страны, налог на прибыль снизится с 20% до 18% уже с 2020 года.
Взимание налога на прибыль предлагается упростить, отказавшись от ныне действующей трехступенчатой системы и перейдя к единой ставке․Вместо действующих ставок в 23%, 28% и 36% предлагается уже с 1 июля 2019 года перейти на единую ставку в 23%, которая будет снижться до 20% в 2023 году.
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