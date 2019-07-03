Америабанк расширяет возможности финансирования торговли в Армении

PanARMENIAN.Net - Америабанк продолжает укреплять позиции лидера в Армении в сфере финансирования торговли. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Благодаря доверию и высокому рейтингу на международной арене, банк продолжает эффективное сотрудничество с международными структурами и авторитетными зарубежными банками.

Очередные успешные сделки - на этот раз Америабанк для финансирования торговли привлек 9,7 млн долларов от Raiffeisen Bank International, а от банка Unicredit Austira – 7 млн долларов

Эти новые средства финансирования позволят клиентам, занимающимся международной торговлей, организовать свою деятельность в более конкурентных и благоприятных условиях.

«Имея целью содействовать развитию товарооборота Армении, мы продолжаем развивать возможности финансирования торговли, активно сотрудничая не только с международными структурами, но и с авторитетными коммерческими банками. Только за первое полугодие этого года Америабанк привлек от крупных коммерческих банков финансовые средства на сумму около 58 млн долларов, обеспечив 85%-ный рост по сравнению с прошлым полугодием. Мы продолжим расширять сотрудничество как с импортерами, так и с экспортерами, предлагая более гибкие условия финансирования и современные решения», - отметил глава Центра финансирования торговли Америабанка Сурен Кочарян.