Америабанк расширяет возможности финансирования торговли в Армении
3 июля 2019 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк продолжает укреплять позиции лидера в Армении в сфере финансирования торговли. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Благодаря доверию и высокому рейтингу на международной арене, банк продолжает эффективное сотрудничество с международными структурами и авторитетными зарубежными банками.
Очередные успешные сделки - на этот раз Америабанк для финансирования торговли привлек 9,7 млн долларов от Raiffeisen Bank International, а от банка Unicredit Austira – 7 млн долларов
Эти новые средства финансирования позволят клиентам, занимающимся международной торговлей, организовать свою деятельность в более конкурентных и благоприятных условиях.
«Имея целью содействовать развитию товарооборота Армении, мы продолжаем развивать возможности финансирования торговли, активно сотрудничая не только с международными структурами, но и с авторитетными коммерческими банками. Только за первое полугодие этого года Америабанк привлек от крупных коммерческих банков финансовые средства на сумму около 58 млн долларов, обеспечив 85%-ный рост по сравнению с прошлым полугодием. Мы продолжим расширять сотрудничество как с импортерами, так и с экспортерами, предлагая более гибкие условия финансирования и современные решения», - отметил глава Центра финансирования торговли Америабанка Сурен Кочарян.
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«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Депутаты предлагают увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
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