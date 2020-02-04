В Армении у 6 госпитализированных не выявлен коронавирус: Лабораторные результаты отрицательные
4 февраля 2020 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Лабораторные исследования на наличие коронавируса у 6 пациентов, госпитализированных в Армении, дали отрицательный результат как по отношению к коронавирусу, так и к гриппу. Об этом сообщило министерство здравоохранения Армении.
«У госпитализированных 6 пациентов были взяты пробы для проведения лабораторных исследований.
В результате и по гриппу, и по коронавирусу результаты исследования были отрицательными.
Исходя из вышесказанного, министерство здравоохранения вновь призывает не поддаваться панике и следить за советами врачей, воздерживаясь от непрофессиональных советов и комментариев», - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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