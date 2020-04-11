«Ташир» предоставит средства для перевозки граждан Армении из России
11 апреля 2020 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Благотворительный фонд «Ташир» перечислил дополнительные средства Всеармянскому фонду «Айастан» с целью содействия в решении проблем, связанных с коронавирусом. Часть средств будет направлена на мероприятия, предпринимаемые правительством для преодоления коронавируса, а остальные средства - на финансирование транспортировки граждан Армении, оставшихся на территории России, сообщает пресс-служба группы компаний «Ташир».
«Мы очень внимательно следим за развитием событий в Армении, и считаем необходимым продолжить нашу поддержку, адресованную населению и медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Чувствуя ответственность за всех тех, кто пострадал от пандемии и сегодня не может вернуться домой, мы направляем дополнительные средства, чтобы эти люди могли приехать на родину», - сказал представитель благотворительного фонда «Ташир» в Армении Нарек Карапетян.
Кроме того, с первых же дней распространения коронавируса в Армении фонд совместно с компанией «Электрические сети Армении» предоставил некоторое количество масок, перчаток, алкогелей и дезинфицирующих средств министерству обороны Армении, мэрии Эчмиадзина, а также направил эти средства в пять действующих в Армении центров круглосуточного ухода за пожилыми.
Ранее фонд направил 100 млн драмов на борьбу с коронавирусом в Армении. Из них 50 млн драмов были предоставлены инфекционной больнице «Норк», где лечатся зараженные коронавирусом граждане Армении. Основная часть предоставленной суммы была направлена на поощрение медицинского персонала, а оставшаяся часть - на переоснащение больницы современным оборудованием. Еще 50 млн драмов были перечислены на специальный счет, открытый правительством Армении для борьбы с коронавирусом.
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