Минздрав Армении: Удалось немного выровнять кривую роста числа случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении удалось немного выровнять кривую роста числа случаев коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, в последние дни темпы роста заболевания практически одинаковы – в пределах 3-5%.

«Нам удалось немного выровнять кривую роста. Нам удалось выиграть время и перестроиться, чтобы иметь более организованную систему борьбы с этой болезнью.

Однако следует продолжать эти усилия. И они должны быть коллективными – со стороны всех нас. Мы все должны продолжать соблюдать социальную дистанцию, часто дезинфицировать руки и носить маски, когда это возможно»,- отметил министр.

Он подчеркнул, что вместе с ослаблением ограничений нужно взять на себя большую личную ответственность за предотвращение распространения инфекции.

«Ослабление ограничений не означает, что отныне нет угрозы заразиться или заразить других, особенно наших пожилых и родственников с хроническими заболеваниями, наших отцов и матерей, бабушек и дедушек», – отметил министр.

В Армении, по состоянию на 28 апреля, выявлено 1867 случаев Covid-19, 866 человек выздоровели, 30 - скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.

Однако 28 апреля комендатура РА сообщала о некоторых послаблениях ограничений, в частности, разрешено гулять в любое время семьей или по 2 человека на расстоянии до 1 км от дома. Также в стране разрешили работу стоматологов, а по словам премьера РА Никола Пашиняна, вскоре будет разрешена вся экономическая деятельность.