Вице-спикер парламента Армении подрался с оппозиционным активистом

PanARMENIAN.Net - В Армении произошла драка между вице-спикером Национального собрания Аленом Симоняном и оппозиционным активистом Артуром Даниеляном.

Один из приближенных Даниеляна Константин Тер-Накалян на своей странице в Facebook отметил, что Симонян напал на гуляющего на улице активиста. Тер-Накалян также опубликовал фотографию Даниеляна со следами крови на лице.

Депутат НС РА Арман Бабаджанян, в свою очередь, сообщил, что нападению подвергся Симонян. «Нам всем необходимо одуматься, так больше продолжаться не может. Я поговорил по телефону с Аленом. Об инциденте сообщил начальнику полиции Армении Арману Саркисяну», - отметил Бабаджанян.

В беседе с радио «Азатутюн» Симонян сообщил, что Артур Даниелян озвучил в его адрес ругательство, после чего началась потасовка, в результате которой, по словам вице-спикера, повреждена его челюсть и нос Даниеляна.

Симонян добавил, что с Даниеляном были еще 2 человека, которые пытались предотвратить драку. Вице-спикер обратился в полицию.