Истребители Су-30 примут участие в ереванском воздушном параде 9 мая
5 мая 2020 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян поделилась фотографиями и видео полетов российских многофункциональных истребителей СУ-30 Вооруженных сил РА в небе над Ереваном.
Истребители совершают полеты перед воздушным парадом 9 мая.
«Впечатляющий полет пилотов ВС Армении за штурвалом истребителей СУ-30 в направлении комплекса «Мать-Родина», - написала Степанян.
Ранее Армения приобрела истребители Су-30СМ у РФ. Первая партия российских истребителей прибыла в Армению в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это событие имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.
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