Пашинян - о российском газе: Сейчас не лучшее время для повышения цены
16 мая 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что политические консультации по цене на российский газ продолжаются, но пока сказать что-то конкретное невозможно.
По его словам, сейчас, в условиях связанной с коронавирусом кризисной ситуации, не лучшее время для повышения цены на газ из РФ.
«Должен констатировать, что в условиях обвала на рынке энергоносителей и падения цен на нефть, мы могли бы и можем ожидать от стратегического партнера – России, что сейчас не лучший период для разговоров о повышении цен на газ, особенно учитывая связанный с коронавирусом кризис и социальные проблемы», - заявил премьер.
Он добавил, что обсуждал детально и открыто с президентом РФ вопросы, связанные с деятельностью в Армении компаний с российским капиталом.
«Мы по этой теме достигли четких договоренностей. Остается выполнить эти договоренности с учетом интересов наших стран», - заявил Пашинян.
Он отметил, что повестка армяно-российских отношений очень богатая, и стороны должны продвигаться вперед, решая вопросы. «Вопросы должны решаться на основе союзнических, дружественных компромиссов», - сказал Пашинян.
Ранее компания «Газпром Армения», на 100% принадлежащая российскому «Газпрому» представила заявку на изменение тарифа на газ для Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. В 2020 году цена газа для Армении сохранится.
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