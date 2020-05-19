Пашинян предложил единый тариф на газ для ЕАЭС: Путин отказался

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит 19 мая по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки, заявил об острой необходимости формирования общего рынка газа в рамках этого интеграционного объединения.

«В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено: единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции», - сказал Пашинян, пишет РИА Новости.

Он добавил, что Ереван исходит из того, что в стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа.

При этом президент России Владимир Путин предложил принять Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года без пункта по газу. Он сказал, что проект с формулой цен на газ согласован с Казахстаном и Киргизией, однако его не принимают Армения и Белоруссия. Путин считает интеграцию стран недостаточной, чтобы устанавливать единые тарифы для всех участников, пишет «Коммерсантъ».

«Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа… Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу»,- сказал Путин. Он предложил исключить пункт по газу из проекта Стратегии и продолжить обсуждение по ценообразованию на газ «по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии».

Вместе с тем он считает недостаточным уровень интеграции ЕАЭС для единых газовых тарифов, которые предлагают установить Белоруссия и Армения. «Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут»,- сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что политические консультации по цене на российский газ продолжаются, но пока сказать что-то конкретное невозможно. По его словам, сейчас, в условиях связанной с коронавирусом кризисной ситуации, не лучшее время для повышения цены на газ из РФ.

Компания «Газпром Армения», на 100% принадлежащая российскому «Газпрому», ранее представила заявку на изменение тарифа на газ для Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. В 2020 году цена газа для Армении сохранится.