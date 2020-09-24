Тарифы на отправку посылок между Арменией и РФ снижены
24 сентября 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Почта Армении (ЗАО «Айпост») и Почта России договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о развитии стратегического партнерства.
С 1 октября для компаний Армении и России будет установлен «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 2950 драмов (420 рублей) вместо 1200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1250 драмов). Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6000 драмов) за 1 кг и 215 рублей (1500 драмов) за каждый дополнительный килограмм.
Подписание соответствующего соглашения произошло в ходе трехсторонней встречи министра высокотехнологической промышленности РА Акопа Аршакяна, генерального директора Почты России Максима Акимова и генерального директора ЗАО «Айпост» Айка Карапетяна. Встреча состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Цель соглашения между Почтой России и Почтой Армении – способствовать увеличению объемов электронной коммерции за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентноспособную среду для малого и среднего бизнеса в Армении и России.
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