ВС Азербайджана открыли огонь по воинской части в Армении

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении армянских позиций. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Она отметила, что этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана.

«Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жесткого ответа», - подчеркнула Степанян.

Ранее МИД Армении также опроверг обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. «Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - сообщили в министерстве.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.