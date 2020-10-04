Пашинян - о случаях, когда армия РФ может вмешаться в ситуацию

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российская армия может оказать помощь Армении при конкретных случаях, насчет которых есть соглашения. Об этом премьер заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«В Армении находится 102-я российская военная база, у нас (с РФ) есть совместная система ПВО, в соглашении о которой четко указано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении», - подчеркнул премьер.

Отчечая на вопрос, о каких случаях идет речь, Пашинян заявил: «Это конкретные случаи, предусмотренные соглашением, и я уверен, что в случае их возникновения Россия выполнит свои договорные обязательства».

Говоря о крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта, премьер заявил, что вовлеченность Турции в них свидетельствует о том, что эта страна вознамерилась продолжить Геноцид армян.

«Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. И я хочу подчеркнуть, что по моему мнению, Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены», - добавил Пашинян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.