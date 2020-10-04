Пашинян - о случаях, когда армия РФ может вмешаться в ситуацию
4 октября 2020 - 20:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российская армия может оказать помощь Армении при конкретных случаях, насчет которых есть соглашения. Об этом премьер заявил в интервью немецкому изданию Bild.
«В Армении находится 102-я российская военная база, у нас (с РФ) есть совместная система ПВО, в соглашении о которой четко указано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении», - подчеркнул премьер.
Отчечая на вопрос, о каких случаях идет речь, Пашинян заявил: «Это конкретные случаи, предусмотренные соглашением, и я уверен, что в случае их возникновения Россия выполнит свои договорные обязательства».
Говоря о крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта, премьер заявил, что вовлеченность Турции в них свидетельствует о том, что эта страна вознамерилась продолжить Геноцид армян.
«Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. И я хочу подчеркнуть, что по моему мнению, Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены», - добавил Пашинян.
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