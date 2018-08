ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը բոլոր iPhone-ների համար զեղչեր է հայտարարում

PanARMENIAN.Net - ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը տեղեկացնում է, որ ընկերության սպասարկման կենտրոններում ներկայացված «iPhone»-ի բոլոր մոդելների համար գործում են զեղչեր: Այժմ հնարավոր է գնել նորարարական սմարթֆոնը՝ սկսած 139 900 դրամից:

iPhone 5S-ի զեղչված գինը 139 900 դրամ է, iPhone SE 32 ԳԲ՝ 179 900 դրամ, iPhone 6S 32 ԳԲ՝ 229 900 դրամ, iPhone 7 32 ԳԲ՝ 339 900դրամ, iPhone 7 128 ԳԲ ՝ 389 900դրամ, iPhone 7 Plus 32 ԳԲ ՝ 399 900դրամ, iPhone 8 64 ԳԲ՝ 429 900դրամ, iPhone 7 Plus 128 ԳԲ՝ 429 900դրամ, iPhone 8 Plus 64 ԳԲ՝ 489 900դրամ, iPhone X՝ 599 900դրամ:

Սմարթֆոնը կարելի է ձեռք բերել նաև ապառիկ:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարելի է օգտվել www.mts.am կայքից, զանգահարել 111 անվճար հեռախոսահամարով, հաղորդակցվել մեզ հետ «111 օնլայն» պորտալի միջոցով, կամ այցելել մեր սպասարկման կենտրոններից որևէ մեկը: