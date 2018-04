Despasito-ն նոր ռեկորդ է սահմանել՝ 5 մլրդ դիտում

PanARMENIAN.Net - Լուիս Ֆոնսիի և Daddy Yankee-ի Despacito երգի հոլովակը պատմության մեջ առաջինն է, որ հավաքել է 5 մլրդ դիտում YouTube տեսահոսթինգում:

Despasito-ն պատմության ամենաշատ դիտումներ ունեցած հոլովակն է։

Ռեկորդակիրին առավել մոտ է Wiz Khalifa-ի See You Again-ը մոտ 3.5 մլրդ դիտումով: Երրորդ տեղում Էդ Շիրանի Shape of You հոլովակն է՝ 3,42 մլրդ դիտումով։ Կորեացի PSY-ի Gangnam Style-ն ունի 3,1 մլրդ դիտում և զբացեցնում է 5-րդ հորիզոնականը։

Հնգյակը եզրափակում է Մարկ Րոնսոնի Uptown Funk-ը՝ 3 մլրդ դիտումով։

Despacito-ն YouTube տեսահոսթինգ է ներբեռնվել 2017-ի հունվարի 12-ին և օգոստոսի սկզբին արդեն հաղթահարել էր 3 մլրդ դիտման նիշը: