«Չերնոբիլի» սցենարի հեղինակը կմասնակցի The Last of Us խաղի հիմքով սերիալի ստեղծմանը

PanARMENIAN.Net - HBO հեռուստաալիքը հայտարարել է, որ սերիալ կնկարահանի The Last of Us («Մեզանից վերջինները») խաղի հիման վրա: Սցենարը կգրեն Քրեյգ Մեյզինը, որը հայտնի է «Չերնոբիլ» սերիալով, և Նիլ Դրաքմանը, որը հայտնի է Naughty Dog օրիգինալ խաղով:

Խաղի ադապտացիան PlayStation Productions ընկերության առաջին հեռուստանախագիծը կլինի, որն արդեն զբաղվում է Uncharted-ի հիման վրա լիամետրաժ ֆիլմի նկարահանմամբ, գրում է Life Hacker-ը:

The Last of Us խաղի գործողությունը ծավալվում է հետապոկալիպտիկ ապագայում՝ նախկին ԱՄՆ տարածքում, գլոբալ պանդեմիայից 20 տարի անց: Սյուժեի կենտրոնում մաքսանենգ Ջոելն է և դեռահաս աղջիկ Էլլին:

Դեռևս հայտնի չէ, թե երբ կցուցադրվի սերիալը:

The Last of Us-ն առաջին անգամ ներկայացվել է PlayStation 3-ի համար՝ 2013-ին: Այն բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել, այդ թվում՝ որպես տարվա լավագույն խաղացող: 2014-ին թողարկվել է թարմացված տարբերակը PlayStation 4-ի համար՝ The Last of Us Remastered: Այժմ Naughty Dog-ը մշակում է The Last of Us Part 2 խաղը, որի թողարկումը նախատեսվում է 2020-ի տարեվերջին: