SpaceX-ը ստեղծելիս՝ Մասկը ոգեշնչվել է Ազիմովի գրքերով

PanARMENIAN.Net - Տիեզերական SpaceX տիեզերական ընկերությունը ստեղծելու գործում Իլոն Մասկին ոգեշնչել է ֆանտաստ գրող Այզեկ Ազիմովը: Մասկը որոշել է, որ պետք է ստանձնի Երկիր մոլորակի սահմաններից դուրս մարդկության տարածման պատասխանատվությունը:

Դեռահասության տարիներին Մասկը տարված էր գիտական ֆանտաստիկայով և դա շատ է ազդել նրա աշխարհընկալման վրա, գրոմ է Էշլի Վենսը Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future գրքում:

Ամենից առավել Մասկը տպավորվել է Այզեկ Ազիմովի «Հիմնադրում» վիպաշարով, գրում է Incrussia.ru–ն` CNBC-ին հղումով: Այն մի գիտնականի մասին է, որը կանխատեսում է քաղաքակրթության կործանումն ու ցանկանում պահպանել կուտակված գիտելիքները մինչև որ հանրությունը վերածնվի: Իշխանությունները նրա կանխատեսումը վտանգավոր համարեցին և ուզում էին նրան մահապատժի ենթարկել:

Կարդալով «Հիմնադրումը»՝ Մասկը հասկացել է, որ «անձամբ պատասխանատու է» մարդկության ճակատագրի համար: Արդյունքում նա որոշել է, որ պարտավոր է «էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաներ ստեղծել կամ տիեզերանավեր կառուցել՝ մարդկությանը տարածելու համար»:

Մասկը հիմնել է SpaceX-ը 2002-ին՝ նպատակ ունենալով կրճատել տիեզերք թռչելու ծախսերն ու բացել Մարսի գաղութացման ճանապարհը: Արդյունքում ընկերությանը հաջողվել է մասնակիորեն ստեղծել բազմակի օգտագործման կրիչ հրթիռներ, ինչպես նաև CrewDragon սեփական տիեզերանավը, որը նախատեսված է Միջազգային տիեզերական կայան և Լուսին թռչելու համար:

Որպես հաջորդ նպատակ Մասկը նախանշել է դեպի Մարս թռիչքների համար նախատեսված Starship տիեզերանավի փորձարկումները, թռիչք դեպի Մարս և այնտեղ 1 մլն-ոց գաղութի ստեղծումը 2050-ին: